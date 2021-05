Contrasto alla zanzara tigre: Anthea utilizzera’ solo larvicidi ecologici

Attualità

Rimini

| 10:59 - 22 Maggio 2021

Contrasto alla zanzara tigre.

Entra nel vivo la campagna di prevenzione e contrasto alla diffusione della zanzara tigre che Anthea svolge per conto dei comuni soci di Bellaria, Rimini e Santarcangelo.

L’attività operativa riguarda il trattamento delle caditoie pubbliche e la distribuzione gratuita di prodotto larvicida per consentire ai cittadini la cura dei tombini privati. Attenzione particolari alle scuole comunali, che oltre al larvicida vedranno la posa di trappole ad acqua, innocue per l’ambiente e i bambini.

L’impegno assunto da Anthea è quello di svolgere azioni con larvicidi ecologici in acqua, senza utilizzare adulticidi nelle aree verdi. L’obiettivo è di tutelare al massimo tutti gli insetti utili come api, farfalle e coccinelle.

I tombini pubblici vengono trattati e poi marcati per ricapitolare i vari passaggi di trattamento, così da consentire un controllo visivo immediato del passaggio avvenuto.

Fra Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo sono circa 70 mila i tombini pubblici e ben oltre 200 mila quelli privati. Molto importante è quindi la cura del tombino privato da parte del cittadino mediante pulizia e trattamento periodico con prodotti antilarvali.

Forte incremento nel 2021 della distribuzione delle boccette di prodotto larvicida. 15.000 confezioni saranno disponibili in omaggio presso le amministrazioni comunali di Bellaria Igea Marina (Farmacia Olivi e Farmacia Comunale via Baldini, nei mercati rionali dal 26 maggio al 30 giugno), Rimini (farmacie comunali, Urp e Anthea) e Santarcangelo (farmacie e parafarmacie, venerdì di mercato dal 14 maggio al 16 luglio).

Attivata anche una distribuzione a Verucchio. Le confezioni gratuite di prodotto antilarvale saranno disponibili ai banchetti dei mercati di: Villa Verucchio dal 29 maggio al 21 agosto, al Comune previo contatto, all’URP, agli uffici demografici, farmacie e parafarmacie aderenti.

Le comunicazioni saranno contenute in un folder distribuito nelle buchette da lunedì prossimo. Informazioni anche presso Anthea, dal lunedì al venerdì (h. 8.00-13.00): 0541.767411

I CONSIGLI UTILI

Per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre è fondamentale che i cittadini forniscano la loro collaborazione, adottando semplici precauzioni che riassumiamo:

Non lasciare abbandonati oggetti e contenitori vari (bacinelle, barattoli, copertoni, ecc.) per evitare la formazione di piccole raccolte di acqua stagnante.

Svuotare ogni settimana nel terreno e non nei tombini l’acqua contenuta nei sottovasi, annaffiatoi, piccoli abbeveratoi ecc.

Coprire con zanzariere o teli di plastica (senza creare avvallamenti) piccoli contenitori d’acqua inamovibili quali vasche, bidoni e fusti per l’irrigazione.

Mettere pesci rossi nelle vasche/o fontane, in quanto si nutrono di larve di zanzara.

Pulire periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque.

Chiudere le cavità presenti sugli alberi che possono raccogliere acqua.

Rimuovere la vegetazione che crea riparo alla zanzara e può nascondere microfocolai.

Consentire l’accesso all’area privata al personale incaricato della lotta (autorizzato ad accedere solo all’esterno dell’abitazione) riconoscibile per la divisa e il tesserino specifico.

Diffondere a vicini e conoscenti queste semplici regole.

L’APP “ZANZARER”

A cura della Regione Regione Emilia-Romagna, è utile l’App ‘Zanzarer” che fornisce consigli e informazioni utili per facilitare la collaborazione dei cittadini nella lotta alle zanzare. È possibile leggere le news in tempo reale e collegarsi direttamente al sito dedicato zanzaratigreonline.it, ma soprattutto segnalare in forma anonima gli interventi con larvicidi effettuati dai cittadini per poter poi costruire una mappa dei trattamenti sul territorio. Inoltre, è disponibile il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale, l'800 033033.