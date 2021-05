All’Arena della Regina di Cattolica arriva Antonello Venditti con il tour ‘Unplugged special 2021’

Eventi

22 Maggio 2021

Antonello venditti a cattolica il 16 agosto.

“Da luglio tornerò ad esibirmi dal vivo in tutta Italia”: si apre così il post condiviso sui social dal cantautore di "Sotto il segno dei pesci" per annunciare le date a oggi confermate del tour estivo che questa estate vedrà Antonello Venditti esibirsi in diverse città del nostro Paese. Il 16 agosto approderà all’Arena della regina di Cattolica.



La tournée, battezzata “Unplugged special 2021”, prenderà il via il prossimo 2 luglio con il concerto in programma a Nichelino (To) presso Stupinigi Sonic Park.



Antonello Venditti, nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali.

In questi speciali concerti il cantautore ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio.

I biglietti per “Unplugged Special 2021” sono in prevendita. Per info: www.friendsandpartners.it