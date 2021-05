Basket B, il vice coach Brugè: 'Cremona avversario ruvido, non abbiamo mai perso lucidità'

Sport

Rimini

| 04:46 - 22 Maggio 2021

Un time out di RivieraBanca.

Assente Massimo Bernardi è stato Simone Brugè a guidare RivieraBanca a Cremona.

"C'è tantissima felicità perchè è stata una partita veramente difficile, loro come ci aspettavamo ci hanno messo da subito le mani addosso ed hanno preparato la partita in maniera impeccabile dal punto di vista difensivo, ma noi siamo stati lucidi - commenta il vice coach - Siamo rimasti sul pezzo anche se abbiamo avuto momenti altalenanti: abbiamo sempre risposto in maniera positiva ai cambiamenti degli avversari”.

Dopo 15' difficili Rimini ha preso il vantaggio ed ha sempre prontamente risposto ai tentativi di rimonta da parte di Cremona.

"Abbiamo iniziato un po' col freno a mano tirato perchè eravamo in trasferta e non ci aspettavamo che ci mettessero così tanto le mani addosso, poi però siamo stati molto bravi a reagire: siamo passati sul +6 a fine secondo quarto ed ogni volta che Cremona attaccava noi abbiamo risposto in maniera presente. Complimenti ai ragazzi che oggi con lucidità hanno portato a casa il foglio rosa."

Qual è il pensiero per coach Massimo Bernardi? Come verranno organizzati i prossimi giorni in preparazione alla semifinale contro Piacenza?

"Bisogna avere fame, ma questa è un'ovvietà perchè i ragazzi, noi dello staff tecnico, la dirigenza e soprattutto coach Bernardi da casa, abbiamo tutti veramente una grandissima fame: adesso andremo in palestra e 'riposeremo' un po' i muscoli e la mente per prepararci al meglio alla semifinale contro Piacenza, ovviamente con Massimo al nostro fianco, non in presenza fisica ma con la testa ed il cuore."