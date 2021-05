Basket B, RivieraBanca espugna Cremona 58-67 in gara3: è in semifinale

Sport

Rimini

21 Maggio 2021

Foto Nicola De Luigi.

RivieraBanca vince anche Gara 3 dei quarti di finale al "Mario Radi" di Cremona e si qualifica per le semifinali. Partita di grande intensità contro una JuVi mai doma che ci ha creduto fino alla fine, una vittoria di squadra con cuore e grinta.

Inizio partita molto vivace con le due squadre che si sfidano a suon di canestri fino al 9-9 (6'), poi Cremona prova a scappare con 5 punti consecutivi di Mercante (14-9 al 7') prima che la tripla di Toure costringa Brugè al timeout (19-13 al 9'). Secondo quarto che vede ancora i padroni di casa avanti grazie a Klyuchnyk, ma Rimini piazza un break di 8-0 che vale il sorpasso dopo il canestro di Broglia (24-25 al 17'); Masciarelli risponde con una bomba prima che Simoncelli pareggi e le triple di Broglia, Crow e Mladenov mandino tutti negli spogliatoi (27-33). I biancorossi tengono il piede sull'acceleratore anche in apertura di ripresa con Mladenov che allunga insieme alla tripla di Crow ed al canestro di Rivali (34-42 al 25'), i padroni di casa però firmano un parziale di 12-2 che li porta fino alla parità (44-44 al 27'). Peroni, Fumagalli e Simoncelli combinano per un nuovo +7 RivieraBanca ma Bona e Klyuchnyk chiudono il terzo quarto sul -3 (48-51). Ultimo quarto di sofferenza con Cremona che pareggia grazie al canestro di Klyuchnyk (56-56 al 34'), Crow ricaccia indietro gli avversari con una bomba ma Mercante fa nuovamente -1. I biancorossi piazzano il break finale decisivo di 8-0 con i viaggi in lunetta di Crow, Mladenov e Simoncelli che consegnano la vittoria a Rimini e la qualificazione in semifinale!

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 30 maggio presso il PalaFranzanti per Gara 1 delle semifinali playoff contro Bakery Piacenza.

Il tabellino

JuVi Cremona 1952-RivieraBanca Rimini 58-67

CREMONA: Toure 19 (4/9, 1/3), Mercante 12 (3/6, 2/6), Klyuchnyk 7 (3/6), Bona 6 (3/7, 0/4), Antrops 5 (1/3, 1/5), Masciarelli 5 (1/1, 1/3), Varaschin 4 (2/4, 0/1), Milovanovikij (0/3 da tre punti), Vacchelli, Giulietti, Crescenzi NE, Bassi NE. All. Crotti, Moreno.

RIMINI: Crow 20 (2/3, 4/10), Mladenov 10 (3/5, 1/3), Simoncelli 7 (2/6, 0/3), Fumagalli 6 (3/4, 0/2), Broglia 5 (1/5, 1/2), Rivali 5 (1/3, 1/3), Peroni 5 (1/2, 1/4), Rinaldi 5 (2/3, 0/1), Rossi 2 (1/1), Ambrosin 2 (1/3), Moffa NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

Parziali 19-15, 27-33, 48-51