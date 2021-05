San Marino, scatta coprifuoco alle 24 per i non residenti

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:43 - 21 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Il Congresso di Stato di San Marino ha varato nuove disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico che prevedono, fra le altre cose, il divieto per i non residenti di permanere sul proprio territorio dopo la mezzanotte e fino alle 5 del mattino. Il provvedimento è stato preso a seguito di alcuni disordini verificatisi lo scorso weekend che hanno visto protagonisti giovani, anche minorenni, provenienti da fuori San Marino e che hanno dato vita a risse e danneggiamenti. Fatti, questi, non comuni sul Titano e che hanno creato dibattito. Fanno eccezione al divieto i turisti soggiornanti in strutture ricettive sammarinesi, i fruitori delle sale da gioco e i partecipanti agli eventi autorizzati dal Congresso di Stato. Tra le altre norme, in vigore fino al 14 giugno, vi è il divieto di portare con sé bottiglie di vetro e lattine, alcolici e superalcolici, su tutto il territorio della Repubblica dalle 22 alle 5. In caso di violazione la multa è di mille euro. "Il Congresso di Stato - si legge in una nota del governo - auspica che le determinazioni assunte con il nuovo decreto legge rappresentino il ritorno ad un giusto equilibrio, fondamentale per l'intera collettività".