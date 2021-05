DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Bagnolese 1-0

Sport

Rimini

| 15:41 - 23 Maggio 2021

Diretta testuale Rimini - Bagnolese.

RISULTATO 0-0



RIMINI (4-3-3): Adorni - Viti, Giua, Gomis, Mengucci - Viti, Lugnan, Ricciardi, Simoncelli - Arlotti, Vuthaj, Ambrosini.

In panchina: Scotti, Nanni, Sambou, Pari, Aprea, Battisti, Casolla, Pecci, Diop.

All. Mastronicola.

BAGNOLESE (4-3-2-1): Auregli - Capiluppi, Bertozzini, Scappi, Calabretti Dav. - Mariani, Buffagni, Notari - Calabretti Dan., Tzvetkov - Formato.

In panchina: Cavazzoli, Dembacaj, Vincenzi, Mhadhbi, Gareri, Riccelli, Sacchetti, Silipo, Scarlata.

All.Gallicchio.



ARBITRO: Bouabid di Prato (Dervishi e Moretti di San Benedetto del Tronto)

RETI: 32' pt. Ricciardi

AMMONITI: Gomis, Scappi, Simoncelli, Bertozzini, Buffagni

ESPULSI:

NOTE: Il portiere Francesco Scotti e il dg Antonello Sammarco hanno consegnato prima della partita un mazzo di fiori alla vedova Bellavista: il 21 maggio del 2007 veniva a mancare il patron del Rimini Calcio Vincenzo Bellavista. AngolI: 2-0

Inizio gara ore 16

Nel Rimini debutto in difesa di Giua. reparto in emergenza per le assenze di Pupeschi, Canalicchio, Valeriani e Manfroni. confermato Adroni tra i pali. Si rivede l'under Mengucci oltre a Viti, in attacco Ambrosini accanto a Vuthaj. Nella Bagnolese, a caccia di punti salvezza, in difesa l'ex biancorosso Scappi.

7' Angolo di Ricciardi, la difesa respinge fuori area, tiro di Ambrosini alle stelle. Il Rimini parte all'attacco.

Mezzolara - Seravezza 0-1

11' rimessa laterale Bagnolese, Tzvetkov gira alto di testa.

Sasso Marconi - Aglianese 0-1

Il Rimini stringe nella sua metà campo la Bagnolese cercando la via della rete. Gomis al centro della difesa dà impulso all'azione offensiva. Buono il suo impatto sul match.

17' Punizione dalla trequarti di Ricciardi, Gomis in scivolata non arriva alla deviazione al limite dell'area piccola.

Pro Livorno - Forlì 0-1 Lentigione - Corticella 1-1 Ghivizzano-Sammaurese 1-1

21' Punizione di Ricciardi dalla trequarti sinistra, tiro di Gomis deviato in angolo.

30' Fallo su Vuthaj ai 20 metri dall'area. Punizione di Ambrosini sulla barriera.

32'GOOOL Rimini Missile di Ricciardi dai circa 25 metri metri spostato sulla sinistra col portiere che in tuffo non arriva alla sua destra. 1-0