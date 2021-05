Chiesa: 29 e 30 maggio Convocazione di Rinnovamento nello Spirito 

Attualità

| 16:53 - 21 Maggio 2021

Si terrà il 29 e 30 maggio la 43^ Convocazione nazionale dei cenacoli, gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo, presso il giardino della sede nazionale in Roma. L'evento sarà trasmesso attraverso sul sito web della stessa organizzazione. L'iniziativa coinvolgerà tutto il Movimento "per generare una comunione nuova e attuare, dopo i difficili mesi dell'emergenza sanitaria e le restrizioni imposte dal coronavirus, una 'sfida' pastorale capace di portare l'esperienza storicamente allestita a Rimini direttamente nei 1800 cenacoli, gruppi e comunità del Rinnovamento", sottolinea l'associazione. Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, dichiara: "Accogliamo lo Spirito Santo e chi accoglie lo Spirito riceve 'dynamis', che in greco significa potenza dinamica, dunque movimento, cambiamento. Un cambiamento che, in questi mesi durissimi segnati dalla prova che il Covid-19 ci ha inflitto, si è reso quanto mai evidente e, per molti aspetti, necessario". L'evento vedrà gli interventi del card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, di suor Mary Melone, Superiora generale delle Suore Francescane Angeline, e del card. Angelo Comastri, già Arciprete della Basilica di San Pietro.