Foto e Video: Lu Colombo e il remix di Rimini, colonna sonora dell'estate 2021

Attualità

Rimini

| 16:36 - 21 Maggio 2021

La regina della canzone italiana, Lu Colombo, festeggia i 40 anni di ‘Maracaibo’ e insieme al mondo rap riminese dà vita per l’estate 2021, al remix del brano ‘Rimini Ouagadougou’. E il mondo intero non vede l’ora di ascoltarlo e promuoverlo. Ad oggi il nuovo lavoro prodotto da Rnc Music è stato già licenziato in diversi Paesi europei e non solo, nuovamente ben accolto in questa versione originale: Romania, Corea, Russia, Brasile, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Sud Africa, Paesi Scandinavi.



Lu Colombo arriva in Riviera per riscoprirsi e rendere ancora più attuale ‘Rimini Ouagadougou’. “Un modo per ridare attualità ai brani di un altro tempo che però vale la pena ricordare - dice la regina – Sono stata contattata dai ragazzi l’anno scorso, in pieno lockdown. Mi è sembra un’idea vitale in un momento un po’ triste della nostra vita. Ho chiesto ai rapper di sapere i contenuti. I testi mi sono subito piaciuti molto e ho detto ‘ok facciamolo’. Abbiamo registrato in remoto e siamo riusciti a fare una cosa credo molto carina”.



Non poteva che essere Rimini la città dove presentare ufficialmente il remix della hit che nel 1985 ha conquistato l’Europa, vincendo il Festival Della Canzone di Saint Vincent. Secondo Lu Colombo Rimini oggi “è una grande città, non me la ricordavo così 35 anni fa. Era uno dei posti più all’avanguardia allora e credo che stia tornando a esserlo. Questo brano Rimini mi piace particolarmente, di tutte le mie canzoni anni Ottanta, quindi sono molto contenta di riproporla”.



Sulla Terrazza del Nettuno di piazzale Kennedy a Rimini, gli ideatori del progetto Claudio Coveri e Max Monti, affiancati dal produttore Stefano Tosi e dal management di Elio Pari, hanno spiegato: “L’idea di proporre a Lu Colombo questo remix è nata durante una serata, la scorsa estate, dove io e Max eravamo in consolle e mettevamo su esclusivamente vinili _ spiega Coveri _ Abbiamo ritirato fuori un vecchio 45giri che negli anni Ottanta in discoteca usavamo, a una certa ora, per mettere il famoso lento. Il pezzo originale Rimini era un lento e così l’ho messo in scaletta durante questa serata. Ci siamo accorti che tantissime persone si sono incuriosite dal pezzo: è stata una vera chicca e funziona ancora tantissimo. Così abbiamo deciso di sentire Lu e di proporle una rivisitazione con anche la grande krou dei rapper riminesi, per raccontare insieme come è cambiata la città da quel 1985. Dopo nemmeno 12 ore, abbiamo ricevuto la chiamata di Lu che annunciava tutto il suo entusiasmo per l’idea e così eccoci qua”.



Intervenuto all’incontro anche Jamil Sadegholvaad a nome dell’Amministrazione di Rimini: “Sono davvero entusiasta di questo progetto. Dopo questo periodo difficile il turismo nazionale è ripartito bene e siamo sicuri che anche quest’anno Rimini sarà leader. Come viene raccontato da Lu Colombo nel testo, che descrive Rimini come una meta popolare e allo stesso tempo esotica, la nostra città è unica è sempre in grado di presentare qualcosa di nuovo da un anno all'altro. Una meta esotica, accogliente e accessibile a tutti. Quello che è oggi Rimini credo sia una città del cambiamento, in meglio. Ringrazio a nome del Comune questi artisti per aver realizzato un brano così, per rilanciare la nostra città. Appoggiamo in pieno il progetto e lo rilanceremo a livello nazionale e internazionale anche attraverso i nostri canali”.



Accanto alla ‘queen’ Colombo, per la nuova versione del brano ci sono gli interventi dei rapper della krou riminese Fadamat, Word e Callaman. Gli artisti hanno re-interpretato e attualizzato i testi a loro modo e in piena libertà, usando la contemporaneità e la propria visione, arma vincente della proposta.





Il brano presentato è quello legato alla versione contenuta nell’album “L’uovo di Colombo”. Nella compilation (2021) dal titolo “Dolce Vita vol.2 - Italian Style” è stata inserita la versione recente, titolata solo ‘Rimini’.