Bando per accoglienza migranti, operatori turistici: "Scegliere aree lontane da spiagge"

Attualità

Rimini

| 15:59 - 21 Maggio 2021

Foto di repertorio.

In una nota gli operatori del turismo associati in "Riviera Sicura" evidenziano la loro "estrema preoccupazione" a seguito della pubblicazione, da parte della Prefettura di Rimini, di due bandi per la realizzazione di centri di accoglienza per migranti e richiedenti asilo nel comune di Rimini. "Riviera Sicura" non esprime contrarietà ("Siamo favorevoli all'accoglienza"), ma chiede l'individuazione di aree idonee, "a minor flusso turistico e lontani dalle spiagge", in quanto, evidenzia la nota, "i centri di accoglienza potrebbero costituire un enorme danno per il turismo in Riviera". allontanando i turisti e "esasperando gli animi di albergatori ed operatori del turismo, già provati da un anno e mezzo di pandemia e in un momento di crisi economica senza precedenti". Gli operatori si offrono di collaborare, elaborando "una precisa mappatura del territorio" per individuare le aree più sicure, "con spirito collaborativo e di solidarietà umana".