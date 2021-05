In arrivo al Padel Club di Riccione il Cupra Fip Tour Internazionale

Sport

Riccione

| 15:43 - 21 Maggio 2021

Padel Club Riccione.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: al Padel Club Riccione ormai è tutto pronto per lo storico esordio sulla scena internazionale.

Da mercoledì 26 a domenica 30 maggio, infatti, ospiterà il trofeo Plastile, torneo Fip Rise (maschile e femminile), tappa del Cupra Fip Tour 2021 con un montepremi complessivo di 5100 euro e in palio per i vincitori 20 preziosi punti per il ranking mondiale World Padel Tour-Fip (10 alle coppie finaliste e 5 a quelle semifinaliste).



Dopo le competizioni andate in scena a Roma, Torino e Catania il circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel approda per la prima volta in Emilia Romagna, una delle regioni della Penisola in cui questo sport sta diffondendosi a ritmi sempre più sostenuti.



Subito dopo l’intensa quattro giorni dedicata alla Serie A a squadre, in svolgimento fino a domenica 23 sui campi del Bolapadel di Roma, questa di Riccione sarà un’occasione da non perdere per gli specialisti e le specialiste della Penisola per sfidarsi a colpi di bandeja, vibora e globo e cimentarsi anche con atleti e atlete che frequentano con continuità il World Padel Tour. Discorso che vale in modo particolare per chi ambisce alla convocazione per gli Europei di Marbella, in programma dal 28 giugno, dove Italia e San Marino sono tra le 12 nazioni ammesse già alla fase finale.



Il termine per le iscrizioni on line è fissato entro le ore 23.59 di sabato 22 maggio.