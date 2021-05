Calcio: la Fya Riccione diventa società affiliata al Sassuolo

Sport

Riccione

| 15:22 - 21 Maggio 2021

Da sinistra: Roberto Carnevali, Francesco Cesarini, Roberto De Zerbi, Andrea Tentoni, Giovanni Carnevali.



La Fya Riccione è ufficialmente affiliata All’US Sassuolo Calcio. La stretta collaborazione è stata ufficializzata presso il Mapei Football Center ed è nata grazie all’interessamento di Roberto Carnevali Responsabile Partnership Sassuolo e l’adesione entusiasta di Giovanni Carnevali AD del Sassuolo.



Sullo sfondo dell’affiliazione il progetto “Generazione S” con l'attaccante Giacomo Raspadori, appena convocato in nazionale, che nell’incontrare i dirigenti riccionesi ha ricordato come fin da piccolo venisse in vacanza a Riccione. Stesso discorso per mister Roberto De Zerbi che ha pure ripercorso le sfide in campo con l’ex bomber della Cremonese Andrea Tentoni, oggi tra i responsabili del settore giovanile della Fya Riccione. “L’obiettivo è quello di portare i valori positivi che hanno reso il Sassuolo un modello che negli anni ha attirato l'attenzione di tutto il mondo con le realtà che condividono la nostra vision ed i nostri principi” ha sottolineato l’ a.d. Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha aggiunto: “La Fya Riccione è una sorprendente realtà che seguiamo da tempo e risponde in pieno a questo profilo, siamo convinti attraverso “Generazione S” di poter contribuire alla crescita personale e sportiva dei suoi tesserati”.



Il progetto prevede tre distinte aree di azione che poggiano sulla filosofia neroverde fatta di inclusività, rispetto ed uguaglianza sviluppando le aree educational, academy ed experience. “Ci lavoravamo da mesi e la giornata al Mapei Football Center è stata semplicemente fantastica - racconta Francesco Cesarini Direttore Generale della Fya Riccione - ci riconosciamo in pieno nei valori sportivi, nella gestione economica e nella conduzione tecnica di una società modello e virtuosa come il Sassuolo. Abbiamo trovato persone competenti, professionali ma anche genuine, autentiche e soprattutto legate a Riccione. Per questo partiremo già con il Sassuolo Camp, aperto a tutti, in programma allo stadio comunale di Riccione dal 19 al 24 luglio".



"L’affiliazione con il Sassuolo - prosegue Cesarini - è per noi oltre che un motivo di grande orgoglio anche l'occasione di crescere ulteriormente con la nostra Scuola Calcio Èlite attraverso il progetto “Generazione S” che attiva un filo diretto con i neroverdi e il Mapei Stadium dove saremo spesso presenti con i nostri tesserati e i nostri tecnici che avranno modo di aggiornarsi e formarsi anche sui nostri campi con la presenza periodica dello staff tecnico del Sassuolo”.