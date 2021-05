Modifica bando di gara: sabato 22 protesta dei lavoratori Gas Rimini in piazza Cavour

Attualità

Rimini

| 15:22 - 21 Maggio 2021

Un lavoratore Gas, foto di repertorio.

I lavoratori del settore Gas Rimini manifesteranno sabato 22 maggio a partire dalle ore 10.00 in Piazza Cavour a Rimini.

La protesta riguarderà le criticità del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in ambito A.te.m. (Ambito Territoriale Minimo) una delle quali legata alle esternalizzazioni che, senza limiti e tutele contrattuali, mettono a repentaglio la sicurezza dei lavoratori. Morire sul lavoro non è mai una fatalità, ma dipende dalle scelte che si fanno. In questo caso occorre garantire il mantenimento delle competenze e delle professionalità dei lavoratori.



Al Comune di Rimini si chiede che venga modificato il bando di gara a tutela dell’occupazione e delle condizioni economiche e normative previste. In particolare il regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi e la salvaguardia del posto di lavoro all’interno del territorio provinciale per l’intera durata della nuova concessione.



Inoltre, che sia posto un limite al valore complessivo del servizio per le sub-concessioni, e che le stesse applichino il Ccnl Gas-Acqua.