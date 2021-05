Sclerosi tuberosa: Elio Brusamento da 2 anni sta girando tutta l’Italia a piedi

Attualità

Rimini

| 15:08 - 21 Maggio 2021

In foto: il vicesindaco Gloria Lisi e Elio Brusamento.

È stato ricevuto questa mattina dalla vicesindaco Gloria Lisi nella residenza comunale - insieme a una delegazione dell’Associazione Alpini di Rimini - Elio Brusamento, l’infermiere in pensione di 69 anni, alpino ed atleta, che sta girando tutta l’Italia a piedi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sclerosi tuberosa, una rara malattia che colpisce i bambini.

In cammino dall’aprile del 2019 è partito da Trieste ed è diretto a Udine, dove si concluderà il suo tour informativo e di vicinanza alle famiglie colpite da questa malattia, dopo aver percorso quasi 10 mila km, tutti a piedi e da solo.

La sclerosi tuberosa è una rara malattia che colpisce 1 persona ogni 6000, in Italia ne sono affette circa 10.000 persone.



Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare il numero di tel. 3383989084; email: eliob0@virgilio.it