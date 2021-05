Baseball, a Serravalle San Marino-Fiorentina

Sport

Repubblica San Marino

| 15:06 - 21 Maggio 2021

Il lanciatore Carlos Quevedo.

Si parte. Playball, diciamo noi del batti e corri. Serie A al via anche per il girone G, quello che comprende il San Marino Baseball. La prima giornata vedrà di scena Albanese e compagni sul diamante amico, quello di Serravalle, contro la Fiorentina. Si gioca domani, sabato 22 maggio, con inizio delle due partite alle 15.30 e alle 20.



Doriano Bindi, quanta voglia c’è di tornare a giocare?

“Tanta. I ragazzi hanno desiderio di riprendere e di fare bene. C’è tanta voglia e attesa per questo inizio. Il gruppo è buono e vedo una bella unione di intenti”

Come ti è sembrata la squadra in questo periodo di allenamento?

“Tutto nella norma. In ogni caso il gruppo si vede nelle difficoltà e quando arriveranno sarà un test anche in quel senso. Cominciamo con entusiasmo e voglia di far bene. Vogliamo giocare al meglio e cercare naturalmente di vincere”

Quali sono le istruzioni alla squadra per questo avvio?

“I ragazzi devono semplicemente preoccuparsi di giocare a baseball, rispettando il gioco e l’avversario. Le cose poi verranno di conseguenza, ma di base ci deve essere sempre rispetto per il gioco”

Quali saranno i partenti?

“Per questo primo weekend saliranno sul monte Di Raffaele e Quevedo, mentre per quanto riguarda l’utilizzo dei rilievi valuteremo l’andamento delle partite”



Biglietti Per tutte le partite del Girone G a Serravalle è previsto un biglietto a ingresso unico al costo di 5 euro. Chi entra alla gara del pomeriggio riceverà un pass per l’ingresso anche a quella serale. La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio della partita. I ragazzi fino a 14 anni entrano gratuitamente.

Abbonamenti L’abbonamento Sostenitore Gold, che darà l’accesso a tutte le partite della stagione 2021, costa 80 euro.

L’abbonamento che comprende le partite di Prima e Seconda Fase costa invece 50 euro.

Sky Box Di fronte alla prima base è allestita un’area hospitality coperta, con tavoli e sedie, dove è possibile mangiare e vedere la partita. L’ingresso è su prenotazione e va formalizzato entro le ore 17 del giorno precedente la gara inviando un sms al 3395277089, indicando nominativo e numeri di posti da riservare. Il costo è di 3 euro a persona, comprensivo di degustazione e posto riservato. L’importo verrà saldato direttamente allo Sky Box al momento del pagamento delle consumazioni effettuate, mentre l’ingresso all’impianto è da pagare direttamente in biglietteria.