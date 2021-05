Rimini: nasce il Palazzo delle professioni. Unica sede per architetti, geometri, ingegneri e periti 

Attualità

Rimini

| 15:06 - 21 Maggio 2021

Foto della conferenza stampa. L'edificio conta diverse sale e spazi comuni.

Nasce a Rimini il 'Palazzo delle professioni', un'unica sede che raccoglierà gli ordini professionali di architetti, geometri, ingegneri e periti industriali della provincia. La notizia arriva due anni dopo la costituzione della Fondazione Rete delle professioni tecniche della provincia di Rimini. L'inaugurazione avverrà a breve - fanno sapere i professionisti - e gli spazi accoglieranno inizialmente le singole sedi di tutti e quattro gli ordini professionali.



Vi saranno anche spazi comuni da dedicare a corsi di aggiornamento, aule informatiche e spazi di co-working. Il Palazzo delle Professioni della Provincia di Rimini sarà ubicato al primo piano dell'ex sede della presidenza della Provincia e si svilupperà su un piano di oltre 1.000 metri quadri. Un unico luogo per gli oltre 2.500 iscritti ai quattro ordini riminesi con il progetto, dichiarato dalla Fondazione, di accogliere a breve altri ordini professionali.



L'edificio conta diverse sale e spazi comuni e vi è anche una sala eventi filiale presso la ex sede Geometri. "Di fatto, il Palazzo delle Professioni rappresenterà una struttura trasversale e centrale al servizio dei professionisti e dei cittadini e del territorio provinciale", dichiarano dalla Fondazione. "Un vero e proprio passo in avanti che garantirà ai professionisti degli ordini notevoli vantaggi organizzativi. Agli utenti, un'organizzazione più snella e più veloce nelle risposte".