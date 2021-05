Riapertura Teatro degli Atti, il primo spettacolo oltre un anno "Energheia"

Eventi

Rimini

| 14:35 - 21 Maggio 2021

Lo spettacolo Energheia.

Sabato 29 e domenica 30 maggio andrà in scena Energheia, il nuovo lavoro di Paola Bianchi, che segnerà la riapertura al pubblico del Teatro degli Atti di Rimini.

Domani, sabato 22 maggio inizierà la prevendita per lo spettacolo, che aprirà la serie di appuntamenti riminesi della rassegna E’Bal - palcoscenici per la danza contemporanea, progetto che coinvolge 11 enti tra teatri, festival, associazioni di spettacolo e centri di residenza della Regione.



Incentrato sulle trasformazioni del corpo, Energheia pone particolare attenzione all’anatomia e alla vicinanza dello sguardo: Paola Bianchi ha chiesto a circa quaranta persone quali siano le immagini pubbliche che anche dopo anni continuano a essere vive nella loro memoria visiva. Immagini simbolo legate ad avvenimenti storici e a personaggi che hanno segnato la cultura occidentale, pezzi di storia fermati su supporto analogico o digitale, un archivio mnemonico personale e condiviso. Immagini che sono entrate nel corpo della danzatrice, deformandolo, modificandone le posture e le tensioni fino a generare "stati del corpo".



Biglietti

Intero 10 €

Ridotto under 29 e E’ Bal card € 5



Da sabato 22 maggio alle ore 10 è possibile acquistare i biglietti a prezzo intero collegandosi alla biglietteria online, accessibile dal sito www.teatrogalli.it. Con ogni transazione sarà possibile acquistare 2 biglietti a spettacolo. Per i soli biglietti ridotti è possibile prenotare telefonicamente allo 0541 793811 negli orari: sabato 10 -14, poi da martedì a venerdì 10 -14, martedì e giovedì anche 15 - 17.30

Per questo spettacolo sono validi i voucher emessi con organizzatore Ater.