La pandemia frena la crescita delle imprese: nel Riminese saldo negativo di 121 unità

Attualità

Rimini

| 14:31 - 21 Maggio 2021

I dati Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di commercio della Romagna.



Nel 2020, nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, l’indice di mortalità delle imprese, cioè il totale delle cancellazioni ogni mille imprese registrate, è stato pari a 53,1, superiore al dato regionale (52,0) e nazionale (50,6). L’età media delle imprese attive è di 16,6 anni; il 22,4% delle imprese attive risulta iscritta negli ultimi 5 anni.



La straordinarietà del contesto operativo per le imprese ha, come prevedibile, influito moltissimo sul tessuto imprenditoriale anche dei nostri territori. Ha, però, inciso in modo più profondo e diretto sui parametri di perfomance economica, mentre si rileva in maniera più lenta in quelli di demografia vera e propria.



Secondo i dati Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di commercio della Romagna, al 31 dicembre 2020 nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 70.431 imprese attive. Nel confronto tendenziale con il 31/12/2019 si riscontra una lieve diminuzione pari allo 0,3%, compresa tra il dato regionale (-0,5%) e nazionale (+0,2%).



Nel corso dell'intero 2020, nelle due province, si sono verificate 3.876 iscrizioni e 4.287 cancellazioni (al netto di quelle d'ufficio), con un saldo negativo di 411 unità (nel 2019 fu pari a -330 unità). L’indice di mortalità delle imprese nel 2020 è stato pari a 53,1 (totale cancellazioni ogni mille imprese registrate), superiore al dato regionale (52,0) e nazionale (50,6).



L’età media delle imprese attive è di 16,6 anni; il 22,4% delle imprese attive risulta iscritta negli ultimi 5 anni.



FOCUS PROVINCIA DI RIMINI Al 31 dicembre 2020, in provincia di Rimini si contano 34.090 imprese attive. Nel confronto con il medesimo periodo del 2019 si riscontra una stabilità (-0,1%), valore compreso tra il dato regionale (-0,5%) e nazionale (+0,2%).



Nel corso del 2020 si sono verificate 2.035 iscrizioni e 2.156 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), con un saldo negativo di 121 unità (nel 2019 il saldo fu negativo per 43 unità). L’indice di mortalità delle imprese nel 2020 è stato pari a 55,2 (cancellazioni ogni mille imprese registrate), superiore al dato regionale (52,0) e nazionale (50,6).



L’età media delle imprese attive è di 15,8 anni; il 24,2% delle imprese attive in provincia risulta iscritta negli ultimi 5 anni.



Con riferimento al 2020, il tasso di sopravvivenza delle imprese ad un anno è pari al 77,8% (Emilia-Romagna 82,1%, Italia 79,4%), a 2 anni è del 71,8% (Emilia-Romagna 75,4%, Italia 73,7%), mentre la sopravvivenza a 3 anni è pari al 65,0% (Emilia-Romagna 67,7%, Italia 68,0%). Nel 2019, invece, la situazione era la seguente: tasso di sopravvivenza ad un anno 78,2%, Emilia-Romagna 81,1%, Italia 77,2%, a 2 anni 70,3%, Emilia-Romagna 73,7%, Italia 71,8%) a 3 anni (62,3%, Emilia-Romagna 67,3%, Italia 66,4%).



In provincia di Rimini circa 22 imprese su 100 iscritte nel 2019 sono cessate nell’arco dei 12 mesi successivi.