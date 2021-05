Rimini: sequestrato mezzo quintale di pesce non tracciato e multa di 1500 euro

Cronaca

Rimini

| 14:19 - 21 Maggio 2021

Il prodotto ittico sequestrato.



Questa mattina (venerdì 21 maggio) controlli della Capitaneria di Porto per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di pesca, monitorando i flussi legati al trasporto del prodotto ittico lungo la filiera di distribuzione. In un furgone refrigerato, diretto a Milano, sono state rinvenute una decina cassette di plastica, con circa 50 kg di prodotto ittico fresco di varie specie, senza documentazione che ne accertasse la provenienza, come invece prevede la legge. E' scattata una sanzione di 1500 euro e tutto il pesce, analizzato dal servizio veterinario dell'Ausl Romagna e dichiarato idoneo al consumo, è stato sequestrato e devoluto alla Caritas di Rimini.