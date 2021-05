Baseball, parte il campionato. La GUIDA completa, tutto su Erba Vita New Rimini

Sport

Rimini

| 14:05 - 21 Maggio 2021

La rosa al gran completo con il presidente Valducci.



Una cena al Tiki Restaurant del bagno 26 sulla spiaggia di Rimini, con squadra e dirigenti, ha acceso il semaforo verde sulla stagione del debutto di Erba Vita New Rimini nel campionato di baseball di serie A. Si parte domenica 23 maggio contro HotSand Macerata. Due le partite in programma, a porte chiuse: alle 11.00 e alle 15.30 sul diamante dello stadio comunale di Riccione. Le gare saranno trasmesse live sulla pagina Facebook di Erba Vita New Rimini e su quella di Icaro Sport.



Come auspicio per la nuova avventura sportiva, nel dugout della squadra riminese ci sarà una casacca della squadra riminese di baseball indossata 55 anni fa da Paolo del Bianco, che gentilmente l’ha resa disponibile.



LE PAROLE DEL PRESIDENTE ALESSIA VALDUCCI “Il campionato per i dirigenti è cominciato molto prima e oggi ringrazio a nome della società tutti coloro che hanno reso possibile arrivare alla prima parte del nostro sogno, quello di riportare Rimini sul palcoscenico italiano del baseball. Dovranno seguire molti altri passi, alla passione dovrà aggiungersi la solidità economica ed organizzativa. In bocca al lupo ai ragazzi, si sono presi l’impegni di lottare ogni giorno per crescere ed esprimere il cento per cento sul campo. Intorno a loro opera uno staff che consentirà ad ognuno questa opportunità. Ringrazio i Delfini Riccione e l’amministrazione della Perla Verde per l’ospitalità in occasione delle gare casalinghe, è un segno tangibile di cosa significhi il progetto a cui stiamo lavorando. La compagine degli sponsor va arricchendosi e anche a loro rivolgo un ringraziamento. Dobbiamo invece accelerare sull’adesione alla compagine societaria. Proponiamo un patto solido fra appassionati di baseball e vorremmo che a condividerlo fosse una ampia comunità di innamorati del nostro sport e del sostegno ai giovani che vi si avvicinano”.



LA SOCIETA' New Rimini Baseball Softball s’è costituita ufficialmente a metà gennaio, definendo un’idea nata all’indomani delle difficoltà che il ‘batti e corri’ riminese ha vissuto dopo la scomparsa di Rino Zangheri, colui che ne aveva garantito l’ascesa a livello internazionale e un albo d’oro straordinario. A firmare l’atto costitutivo i presidenti Roberto Romito (ASD Baseball Softball Delfini Riccione), Francesco Zucconi (ASD Junior Rimini Baseball Softball), Alfredo Quadrifoglio (ASD Rimini 86 Baseball Club), Carlo Ravegnani (ASD Torre Pedrera Falcons Baseball Club) e Claudio Papini (ASD Valmarecchia Baseball & Softball Club).



La società è guidata dalla presidente Alessia Valducci, col Vicepresidente Giacomo Pelliccioni e da un cda composto da Samantha Pompili (Falcons), Massimiliano Gabrielli (Junior Rimini), Giorgio Folicaldi (Delfini Riccione), Silvia Battisti (Valmarecchia), Matteo Zonzini (Rimini 86); Segretario è Tiziano Pellegrini. La responsabilità dell’area tecnica è affidata ad Andrea Evangelisti.



LO STAFF TECNICO La missione di New Rimini è quella di aggiungere un approdo di alto livello al processo di crescita dei giovani talenti del territorio. La responsabilità tecnica è affidata a Andrea Evangelisti, che coordina una commissione tecnica che valuta e indirizza i percorsi degli atleti verso la serie A. La compongono Elena Molini (Junior), Simona Conti (Falcons), Giampaolo Zonzini (Riccione), Simone Perazzini (Rimini 86) e Renzo Mini (Valmarecchia). Di eccezionale livello il team degli allenatori sul campo: Mike Romano è il manager, Beppe Carelli l’assistente battitori, Daniele Del Bianco e Davide Uberti i pitching coach, con i coach William Lucena, Giampiero Tognacci, Giampiero Zonzini, Gilberto Zucconi e Gastone Zucconi. Infield coach Andrea Evangelisti. Team manager Filippo Crociati.



IL CAMPIONATO La Fibs ha allargato a 33 squadre la massima serie, dividendole in otto gironi da quattro squadre ed uno da cinque. Giovedì scorso Bollate ha annunciato la sua rinuncia e quindi il girone C scende a tre squadre. Erba Vita New Rimini è inserita nel girone E con HotSand Macerata che è testa di serie, Rovigo e Athletics Bologna. Al termine della prima fase la prima classificata accede alla fase che insieme alle altre sette da inizio luglio condurrà alla conquista dello scudetto. Le altre squadre saranno suddivise in gironi, l’ultima di ogni raggruppamento retrocederà in serie B.



IL ROSTER Sono 23 i giocatori che al momento sono inseriti nel roster ufficiale. L’età media è di 23 anni e provengono dai vivai delle cinque società che partecipano al progetto New Rimini Baseball Softball. Il capitano è il 35enne ricevitore Marco Baccelli, il più giovane è il 18enne interno Thomas Cifalinò. In gallery l'elenco dei giocatori