Un nuovo moderno elicottero per la Guardia di Finanza di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:44 - 21 Maggio 2021

Il nuovo elicottero in dotazione alla sezione aerea della Guardia di Finanza di Rimini.



Un nuovo elicottero è stato consegnato alla Guardia di Finanza di Rimini. L'acquisto rientra in un articolato piano di ammodernamento della flotta aerea delle "fiamme gialle". Si tratta di un elicottero di ultima generazione, prodotto dalla Leonardo-Divisone elicotteri, potente, agile e facilmente manovrabile, che può operare in molteplici condizioni ambientali, anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità. La consegna è avvenuta oggi (venerdì 21 maggio) all'aeroporto Vassura di Rimini, presenti anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il Prefetto Giuseppe Forlenza.



La sezione aerea della Guardia di Finanza di Rimini, inquadrata nel Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, nasce nel 1974 con compiti di monitoraggio dello spazio aereo marittimo e del territorio regionale emiliano romagnolo e marchigiano, volto all’individuazione dei fenomeni illeciti per i necessari e mirati approfondimenti investigativi relativi ai profili di polizia economico – finanziaria.