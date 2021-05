Da fabbrica di mattoni a punto della ripartenza: Bellaria guarda già al 2040

Attualità

13:38 - 21 Maggio 2021

L'ex fornace di Bellaria Igea Marina.



Giovedì prossimo (27 maggio) l'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina presenterà il nuovo piano strategico della città presso l'ex fornace. La scelta è ricaduta su questa location in quanto la fornace "ha letteralmente generato la nostra città", spiega il sindaco Giorgetti, "permettendoci di costruire le case, gli alberghi e i negozi con cui abbiamo affrontato le sfide del Novecento. La città del 2040 cominciamo a immaginarla proprio lì.”



Una ex fabbrica di mattoni che si trasformerà in un laboratorio di “utopie concrete e sostenibili” e che giovedì aprirà le proprie porte alla cittadinanza a partire dalle 19.00. “Dove un tempo si costruiva la città di mattoni, nell’evento di giovedì si farà strada la città dei talenti e delle arti.” A raccontare questa rigenerazione saranno teaser video ed allestimenti artistici, esibizioni live ed interventi di danza urbana, tutti espressione di eccellenze della creatività di Bellaria Igea Marina; momenti suggestivi che anticiperanno un momento di ascolto, condivisione ed illustrazione da parte dell’Amministrazione del progetto, ribattezzato #BIM2040. “L’evento di giovedì, è il caso di dirlo, rappresenta la posa di un primo mattone su cui costruire uno studio e l’acquisizione di conoscenze necessarie a disegnare la Bellaria Igea Marina dei prossimi vent’anni. E che dovrà coinvolgere singoli cittadini, realtà associative e del terzo settore, professionisti e mondo della politica", aggiunge il sindaco.



Il nuovo piano strategico, rassicura il primo cittadino, "non è emanazione di chi governa qui ed ora: guarda oltre lo spazio di uno o più mandati, sia nella sua genesi, sia per l’orizzonte temporale a cui deve essere vocato. Non è neppure uno strumento urbanistico, né la linea guida che disciplina il singolo dettaglio: il Piano Strategico è l’architrave, piuttosto, per la costruzione del territorio e delle sue connessioni nei prossimi due decenni. Da giovedì si fa sul serio, cominciando a passare dall’astratto al concreto".