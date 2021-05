Polisportiva Riccione, ex consiglieri: "basta fare guerra all'amministrazione"

Attualità

Rimini

| 13:30 - 21 Maggio 2021

Giuseppe Solfrini, presidente dell'Asd Polisportiva Comunale di Riccione.

Alcuni dei consiglieri dimissionari della Polisportiva Comunale di Riccione (Claudio Righetti, Francesco Poesio, Gigliola Mattei, Giuseppe Tontini, Moreno Villa e Paolo Semprini) chiedono un passo indietro al presidente Solfrini. In una lettera lo invitano a "collaborare con le federazioni sportive e con l'amministrazione comunale". I consiglieri tornano sulle loro dimissioni, definendo la decisione come un dovere, in quanto "preoccupati per la situazione economica e per il contrasto con l'unico ente, il Comune dI Riccione" che poteva aiutare la Polisportiva. Da qui "un clima di scontro all'interno del consiglio direttivo". I consiglieri dimissionari sollecitano il n.1 della polisportiva a una riflessione: "noi crediamo e siamo fermi sostenitori che la polisportiva non sia di proprietà di nessuno, ma trattasi di una società che deve lavorare in sinergia con il consiglio, in accordo con le federazioni e soprattutto che garantisca servizi alla comunità e rispetti e tuteli i beni pubblici". Evidenziano il clima di malumore e rabbia attorno alla polisportiva e la richiesta di tutte le forze politiche di fare chiarezza. "Ti sei trincerato, quasi fosse una battaglia personale, affrontando una guerra innescata contro partner storici come gli albergatori di Riccione Sport e uomini che hanno costruito la storia della Polisportiva. Tutto questo dopo aver gettato in mare il rapporto con l’unico Ente che ha da sempre garantito continuità e sviluppo alla Polisportiva: Il Comune Di Riccione", scrivono i consiglieri, quando "la storia insegna che mai, dai tempi del compianto Italo Nicoletti e oltre, una presidenza abbia fatto a meno dell’appoggio dell’ amministrazione comunale, di qualsiasi estrazione fosse". Un invito quindi a seppellire l'ascia di guerra, ricordando che "la polisportiva gestisce un bene pubblico" e debba quindi "dare conto e portare rispetto ai riccionesi e alle istituzioni cittadine", non trasformando essa "in un campo di battaglia di uno scontro politico".