Manutenzione verde ed aiuole a Bellaria, pianificato anche intervento su ponte fiume Uso

Rimini

| 13:15 - 21 Maggio 2021

Lavori di riqualificazione in via Italia.



L'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, in una nota, evidenzia il proprio operato in termini di manutenzione della città: "attenzione costante nei confronti del patrimonio ambientale e degli arredi", si legge in una nota. La collocazione di piante riguarda tutte le zone principali della fascia turistica, ad esempio via Ovidio, via Ennio, le aree in prossimità del Palazzo del Turismo e l’Isola dei Platani. "Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta a via Italia, con la messa a dimora di oltre una ventina di oleandri rosa ad albero: piante che portano lungo questa frequentata strada in zona Cagnona nuovo vigore e decoro in sostituzione delle essenze precedenti, giunte ormai a fine vita", aggiunge l'amministrazione comunale.



Un altro intervento di manutenzione pianificato è quello per il ponte mobile sul fiume Uso: "In atto, con relative prove dinamiche, un intervento sull’impianto meccanico che sta interessando tutti i tubi idraulici funzionali al movimento della struttura". Pianificate inoltre delle opere di carattere estetico ma anche pratico, con il rifacimento completo dei montanti del parapetto, il recupero del corrimano, degli elementi di collegamento e delle funi in acciaio, "azioni già pianificate a cui si aggiungerà non di meno l’intervento sul fondo del ponte, quello percorso da pedoni e biciclette, rispetto al quale sono in corso le valutazioni per intervenire nella maniera più duratura, gradevole e funzionale".