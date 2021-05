Ubriachi, risse e poca sicurezza: i timori degli imprenditori di Borgo Marina

Attualità

Rimini

| 11:39 - 21 Maggio 2021

Borgo Marina.

Si è tenuto giovedì sera all’Artrov in Piazzale Battisti il settimo incontro organizzato dall'associazione Zeinta di Borg con gli imprenditori di Rimini con lo scopo di recepire i problemi, le esigenze e i consigli da portar poi all’attenzione dell’amministrazione comunale.

L’incontro è stato multietnico: hanno partecipato imprenditori italiani e di origine straniera ed alcuni residenti che da anni denunciano le problematiche della zona.

Tra i problemi condivisi in primis è emersa la mancanza di sicurezza e ordine pubblico: ubriachi e risse giorno e sera – spesso sbandati provenienti dalla Caritas o dalla stazione, assembramenti e spaccio a tutte le ore. Anche l’accesso alla Moschea si chiede che avvenga nel rispetto dei protocolli per evitare assembramenti, Moschea che si chiede venga collocata in una zona più idonea della città come da tempo richiesto dall’associazione Al Tawhid.

Sono state fatte ordinanze ma poi è venuto a mancare il controllo. Da anni e insistentemente viene chiesto maggiore presidio delle forze dell’ordine.

Le case e le attività economiche della zona nel tempo hanno perso di valore.Mancano parcheggi e alcune auto e furgoni restano parcheggiati nei pochi posti bianchi per dei mesi.

Borgo Marina vorrebbe un’illuminazione più adeguata e mancano panchine dove sedersi.

La riqualificazione dell’area della stazione, opera di grande importanza, ha però ristretto la strada e le attività stanno lavorando molto meno.

Qualche nota propositiva c’è stata: è nata l’idea di chiedere la collaborazione della Facoltà di Moda di Rimini per abbellire le vetrine in via Giovanni XXIII, i negozianti stranieri si sono resi disponibili ad allestirle e migliorarle in sinergia con gli studenti esperti di vetrinistica per abbellire questa strada che dal mare porta in centro.

La nascita di due nuovi locali come l’Artrov e lo Chalet Corso 23 hanno portato ‘lustro alla zona’, è stato molto apprezzato anche il restauro di Porta Galliana.

Tra le proposte c’è la richiesta di videosorveglianza della zona con telecamere e cartelli che indicano che la zona è video sorvegliata, e si pensa creare qualche evento per ritrovare le radici come la ‘Festa di Borgo Marina’ del 2011 che aveva visto scendere in strada e festeggiare insieme residenti, commercianti e turisti.