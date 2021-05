Villa Verucchio: inciampa per colpa di una buca, signora chiede 70mila euro al Comune

Cronaca

Verucchio

| 09:54 - 21 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Farà causa contro l’Amministrazione Comunale di Verucchio una cinquantenne caduta per colpa di una buca mentre passeggiava nel parco cittadino. La donna - come riporta il Corriere Romagna - ha chiesto un risarcimento di 70 mila euro per le lesioni subite. La signora sarebbe caduta a causa di una buca non segnalata e ricoperta da erba e foglie e, come hanno spiegato gli avvocati che la assistono, "Da quel giorno la sua vita è cambiata in modo drammatico. A causa delle gravi fratture riportate ha dovuto almeno per il momento dire addio al trekking, il suo hobby preferito. Inoltre per salire le scale è ancora costretta a farsi aiutare dai propri familiari". L’incidente era accaduto nel mese di giugno 2020. Nel camminare il piede andò a infilarsi proprio nella buca nascosta e le conseguenze furono una frattura trimalleolare e peroneale.