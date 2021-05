Villa Verucchio: compra online accessori per il suo motociclo che non riceve, denunciato 26enne

Cronaca

Verucchio

| 09:42 - 21 Maggio 2021

Le indagini dei Carabinieri.

Mette in vendita della merce, incassa i soldi, cancella l’annuncio e sparisce senza spedire nulla. Un 26enne forlivese è stato denunciato dai Carabinieri di Novafeltria per truffa. Le indagini sono partite da una querela presentata da un residente a Villa Verucchio. La vittima aveva acquistato delle carene per la moto, pagando la cifra pattuita, 300 euro, tramite bonifico senza ricevere poi nulla. I militari hanno iniziato le indagini controllando anche movimenti bancari. Il truffatore è, come detto, un 26enne di Forlì già noto per altre truffe attuate sempre con la stessa modalità.

“L’episodio in questione” si legge nella nota dell’Arma “dimostra che è sempre bene fare denuncia perché gli investigatori, incrociando i dati informatici, riescono a rintracciare gli autori di queste sgradevoli truffe online. L’Arma di Novafeltria rinnova pertanto l’invito a prestare la massima attenzione agli annunci on-line per la compravendita di beni e servizi e continuerà a svolgere mirate attività investigative finalizzate a tutelare le fasce deboli, soprattutto giovani ed anziani, spesso vittime, mediante artifici e raggiri, di questo subdolo reato.”