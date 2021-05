Calcio femminile, San Marino Academy pronta per la sfida con la Fiorentina

Sport

Repubblica San Marino

| 07:33 - 21 Maggio 2021

Azzurra Corazzi - foto SMAcademy/PhotoAgency.

Nel primo pomeriggio di sabato San Marino Academy e Napoli conosceranno il loro destino. Le due sfide per la salvezza, naturalmente in contemporanea, si giocheranno all’ora di pranzo. Academy contro Fiorentina, Napoli contro Bari: ad oggi è un punto (virtualmente due, considerati gli scontri diretti) a tenere in Serie A il Napoli. Tutto potrebbe però essere messo in discussione negli incroci della 22° e ultima giornata: la lotta per il terzultimo posto, appassionante per tutto l’anno, terrà i tifosi col fiato sospeso fino alla fine di una stagione che per le Titane resterà comunque storica. Per la ciliegina finale serve (almeno) una vittoria. Tradotto, serve una grandissima prestazione contro una squadra indubbiamente forte e che è ancora in lotta per la quarta posizione. Peraltro, proprio contro la Roma.

Quanto la Fiorentina – formazione decisamente in salute come testimoniano le tre vittorie nelle ultime tre gare – sia forte lo sanno le Titane per averla affrontata due volte in stagione e una nelle amichevoli prestagionali. Ma soprattutto lo sa Azzurra Corazzi, formata nel vivaio viola e in prestito alla San Marino Academy proprio dalla società del presidente Rocco Commisso. “La Fiorentina ha delle individualità forti, alle quali dovremo prestare massima attenzione. – spiega la 21 titana - Per affrontare questa sfida credo che possiamo ripartire dalla gara di andata. Fu una partita strana perché entrambe erano decimate da infortuni e positività al Covid-19. Le difficoltà ci hanno spronato e unito. Infatti facemmo una buona gara, poi persa nei minuti finali. Sabato dovremo ritrovare quell’unità, quella determinazione e quella consapevolezza. Ma stavolta dovremo portare a casa il risultato”

Un gol in stagione per Azzurra, su rigore in casa del Milan. A lei viene affidata la gran parte dei calci piazzati. Ed è su due calci d’angolo battuti da lei che l’Academy ha trovato, a Bari, i due gol che hanno di fatto mantenuto vive le speranze di salvezza fino all’ultima giornata di campionato. “Avevamo studiato in settimana quelli che ci sembravano i punti deboli della Pink Bari e in partita siamo state brave a sfruttarli. I piazzati però non sono la nostra unica risorsa. Del resto la Fiorentina ha giocatrici bravissime nel gioco aereo e dovremo inventarci anche soluzioni diverse per impensierire la squadra viola.”

Detto della difficoltà dell’avversario, per l’Academy potrebbero essere proprio le motivazioni a fare la differenza. Così Corazzi: “In questa settimana ci siamo allenate con un’atmosfera di grande concentrazione. Siamo in fondo ad un cammino che è stato molto impegnativo, ma avendo la possibilità di regalarci una grande gioia, stiamo lavorando al massimo per non lasciare spazio ai rimpianti. Del resto ce lo ripetiamo da inizio campionato: la nostra motivazione deve essere sempre più grande di quella delle squadre che andiamo ad affrontare. Perché a livello tecnico sappiamo che hanno qualcosa in più di noi. A maggior ragione questo dovrà essere vero sabato prossimo: la Fiorentina vorrà chiudere quarta, ma non c’è paragone fra questo obiettivo e quello che anima noi. Noi ci giochiamo la salvezza e dovremo mettere sul campo tutta la nostra voglia di raggiungerla.”

Le Titane sfideranno la Fiorentina allo stadio di Acquaviva sabato alle 12:30. Napoli – Roma andrà in scena allo stesso orario. La diretta della gara di San Marino sarà disponibile su TimVision. La differita su San Marino RTV e sulla pagina Facebook della San Marino Academy. L’evento sarà ancora una volta a porte chiuse.