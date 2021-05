Calcio D, nel test dell'Euganeo Padova-Rimini 3-1

Sport

Rimini

| 21:28 - 20 Maggio 2021

Sambou ha segnato il gol del Rimini.

E' finita 3-1 per il Padova il test allo stadio Euganeo contro il Rimini: 2-0 il primo tempo e 1-1 la ripresa. Per la squadra di Mandorlini a segno l'ex biancorosso Bifulco (doppietta) e Biasci, per il Rimini rete di Sambou. Nel Rimini erano assenti Valeriani (si è allenato a parte), Pupeschi (non al meglio e comunque è squalificato domenica alla pari di Canalicchio) e il giovane Manfroni.

Nel Rimini hanno giocato nel primo tempo: Scotti, Vti, Nanni, Gomis, Mengucci, Ricciardi, Aprea, Simoncelli, Diop, Vuthaj, Casolla.

Nella ripresa sono scesi in campo: Adorni, Pecci, Canalicchio, Giua, Ceccarelli, Pari, Lugnan, Sambou, Arlotti, Accursi (Battisti), Ambrosini, Battisti

Intanto domenica arriva al neri la Bagnolese alla ricerca di punti salvezza (deve tenere a distanza il penultimo psoto che porta in Eccellenza). Il club reggiano ha confermato Lorenzo Scabelli come responsabile tecnico della prima squadra. Scabelli sarà affiancato dai collaboratori tecnici Marco Scabelli e Paolo Colosio, del preparatore dei portieri Marco Bissolotti e del preparatore atletico Andrea Sardi.