Samuele Bersani torna nella sua Cattolica, il concerto all'Arena della Regina

Eventi

Cattolica

| 17:38 - 20 Maggio 2021

Samuele Bersani.

Samuele Bersani torna in concerto nella sua Cattolica, sabato 28 agosto. Il cantautore cattolichino, reduce dal successo del disco "cinema Samuele", sarà protagonista all'Arena della Regina. Si arricchisce il cartellone di eventi live organizzati da Pulp Concerti: prima di Bersani, sono attesi sul palco altri protagonisti della musica italiana. Si parte il 10 luglio con DiMartino-Colapesce, si prosegue il 7 agosto con Massimo Ranieri, il 20 con Francesco De Gregori e infine Bersani. I biglietti per il concerto del cantautore cattolichino in vendita da domani (venerdì 21 maggio) su Ticketone e Ciao Ticket.