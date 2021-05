Coronavirus Rimini: tornano a salire i casi, sono 53

Attualità

Rimini

| 16:56 - 20 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 20 maggio 2021.

Tornano a salire a Rimini i casi di contagio al Sars-CoV-2: sono 53, 20 sintomatici e 33 asintomatici. Nei primi quattro giorni di questa settimana i casi sono stati 144 (media 36 al giorno). Comunicato il decesso di un 81enne, rimangono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva.



In regione 464 nuovi casi su 21.699 tamponi, 762 guarigioni e 6 decessi. Calano ancora i ricoveri: in terapia intensiva sono 137 (-8 rispetto a ieri), 887 quelli negli altri reparti Covid (-50). La situazione odierna dei contagi nelle province vede Modena con 108 nuovi casi e Bologna con 94; seguono Parma (61), Reggio Emilia e Rimini (entrambe con 53 casi); poi Ravenna e Cesena (21 casi ognuna), quindi Forlì (17), Piacenza (16), Ferrara (12) e, infine, il Circondario Imolese (8).