Calcio RSM, Tre Penne: continua il matrimonio con mister Stefano Ceci

Sport

Repubblica San Marino

| 16:28 - 20 Maggio 2021

Il tecnico Stefano Ceci.

Alla vigilia della finale per il 3°-4° posto del Campionato Sammarinese, il Tre Penne rende noto che la collaborazione tecnica con il proprio allenatore Stefano Ceci proseguirà anche per la stagione 2021/2022.

“E’ stata una scelta nata dal cuore e dalla certezza che il Tre Penne lotterà anche il prossimo anno per essere tra le migliori” dichiara Ceci. “Nonostante avessi ricevuto alcune proposte ho deciso di rimanere e dare la priorità ad una società che mi ha sempre stimato, che voglio ringraziare per avermi aspettato in un questo periodo in cui stavo prendendo la mia decisione. Ho ritenuto più giusto proseguire il mio percorso in biancazzurro per continuare a creare qualcosa di importante.”

In vista del match contro la Libertas, Ceci commenta: “La partita di domani è molto importante per noi perché ci giochiamo l’ultimo obiettivo stagionale prefissatoci. Mi aspetto una Libertas voltata all’attacco e determinata a vincere, perché anche loro avranno voglia di tornare in Europa. Sono consapevole della bravura dei miei ragazzi e so che daranno il massimo per conquistare la vittoria.”