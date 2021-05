San Giovanni, ecco il primo gruppo appartamento per disabili

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:14 - 20 Maggio 2021

Sopralluogo nell'appartamento designato da parte della giunta e dei referenti Acer.

A San Giovanni è pronto il primo gruppo appartamento, nel ristrutturato complesso di edilizia residenziale pubblica di via Ferrara, per cittadini marignanesi con disabilità seguiti dal distretto socio sanitario di Riccione. Il gruppo appartamento nasce per fornire assistenza, attraverso operatori, a persone con disabilità, in sostituzione del nucleo familiare, per aiutar loro ad acquisire progressivamente l'autonomia nelle attività quotidiane. Oltre alla scelta dell'alloggio nel quale concretamente ospitare il gruppo appartamento, l'amministrazione comunale ha operato anche per strutturare il progetto, in particolare per l'individuazione del gestore del gruppo appartamento, che, evidenzia l'amministrazione comunale, "sarà una vera e propria casa in cui vivere la quotidianità nel modo più sereno possibile, una casa da cui si esce per andare a lavorare e a fare la spesa, una casa che accoglie gli amici o dove ci si ferma con i vicini a chiacchierare, una casa i cui membri partecipano alla cura degli spazi comuni del condominio. Una casa come quella di tutti noi”.