Italiani meteo-dipendenti: due su tre consultano previsioni ogni giorno

Attualità

Rimini

| 16:04 - 20 Maggio 2021

Foto Stiv Gentili.

Gli italiani sono un popolo di meteo-dipendenti. Leggere o ascoltare le previsioni del tempo, infatti, è un attività quotidiana - e non un semplice passatempo - per 2 persone su 3. Quasi tutti gli italiani, il 96%, si informano sul meteo almeno una volta a settimana, mentre per il 20% è addirittura quasi un' 'abitudine/tic' che si manifesta in più momenti della giornata. E' quanto emerge dall'indagine ''Gli italiani e la meteorologia'', realizzata da Bva-Doxa su 1000 persone tra 18 e 64 anni sparse sul territorio italiano. L'interesse alle previsioni degli italiani diventa ancora più forte in vista di weekend, ponti o vacanze: il 42%, infatti, le controlla sempre in queste circostanze e solo il 3% non si preoccupa. E, in tempi di smartworking, il 25% guarda il meteo per scegliere quale giorno lavorare da casa.