Una commissione di indagine sui conti della Polisportiva Riccione

Attualità

Riccione

| 15:58 - 20 Maggio 2021

Facciata dello Stadio del Nuoto, con il logo della Polisportiva Comunale.



La maggioranza in Consiglio comunale di Riccione (Lista Renata Tosi - Noi Riccionesi - Lega Nord - Forza Italia) ha inviato una lettera - istanza al presidente del Consiglio comunale, Gabriele Galassi affinché si proceda alla costituzione di una commissione d'indagine a proposito della Polisportiva di Riccione. Era stato il consigliere del Pd, Sabrina Vescovi, ad esprimere la volontà di promuovere l'istituzione di una commissione consiliare, ma le liste di minoranza non avrebbero avuto i voti per attivarla. Così è stata la stessa maggioranza a chiedere che si proceda, "vista la natura di servizio pubblico, nella fattispecie corsi di avviamento allo sport per under 14, per disabili e riabilitazione; corsi per le scuole, per la terza età, che la Polisportive si è impegnata a svolgere in virtù della convenzione per la concessione in gestione dello Stadio del nuoto di Riccione", attività che permette alla Polisportiva di ottenere un contributo pubblico.



Il presidente del consiglio comunale assicura che la commissione analizzerà tutti i bilanci, partendo dal 2004, con un focus sulla gestione dell'attuale presidente e Cda, verificando l'uso delle risorse. "La trasparenza, credo che oggi, sia un bene fin troppo prezioso a cui sicuramente l'attuale maggioranza non intende rinunciare", spiega Galassi, che definisce il lavoro della commissione "gravoso", ma "necessario se si vuole proseguire sulla strada della valorizzazione della città attraverso lo Sport, dalle grandi manifestazioni ma senza mai perdere di vista quelli che sono i servizi doverosi alla collettività".