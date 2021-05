Moto d'acqua, Rimini ospita seconda tappa del campionato italiano

Sport

Rimini

| 15:36 - 20 Maggio 2021

A Rimini dal 21 al 23 maggio la seconda tappa del campionato italiano moto d'acqua.



La seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021, organizzata dal Club Nautico Rimini, in collaborazione con H2O Racing Team e Jet Riders e con il patrocinio del C.O.N.I. e del Comune di Rimini, inizierà venerdì 21 maggio alle ore 9,00 a Rimini, con le iscrizioni e le verifiche tecniche di tutte le categorie e classi, nello specchio d'acqua antistante il Club Nautico Rimini A.D. Le due manches di gara previste si disputeranno la prima sabato 22 e la seconda domenica 23 maggio, per poi concludersi con le premiazioni. Tra i piloti in gara, presenti campioni italiani ed internazionali. Tantissimi iscritti anche per questa seconda tappa.



Dopo la tappa di Rimini, il Campionato si sposterà a Caorle (Venezia) il 12-13 giugno, tappa che da anni convoglia anche i piloti stranieri, provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia, dall'Ungheria, dalla Svizzera e dall'Austria. Il 26-27 giugno sarà la volta di Ancona, tappa attesa con entusiasmo, vista l'accoglienza riservata al campionato lo scorso anno e lo splendido spettacolo offerto. Il 10-11 luglio sarà Gallipoli ad ospitare la quinta tappa del campionato, per poi concludersi l'11-12 settembre ad Anzio, come ogni anno.