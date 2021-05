Il weekend boccata d'ossigeno per i negozi di abbigliamento, ma ripresa lenta

Attualità

Rimini

| 15:18 - 20 Maggio 2021

L'allentamento delle restrizioni ha portato segnali di ripresa anche per i negozi di abbigliamento del territorio riminese, come conferma il presidente di Federmoda Gianmaria Zanzini, riportando il parere degli associati delle principali città della nostra Provincia. In settimana c'è ancora poco movimento, nel weekend però "si lavora bene", spiega Zanzini, che invita i cittadini a sostenere il commercio di vicinato, gli acquisti "a km0". La ripresa degli eventi e anche delle cerimonie, occasioni di incontro e di relazione, spinge i cittadini a fare acquisti per rinnovare il proprio guardaroba. Soddisfatto il numero 1 della Federmoda riminese che, per ciò che concerne gli acquisti nei negozi di vicinato, parla di "regalo a sé stessi, alla filiera della moda e anche all’ambiente, con tanto di risparmio sui viaggi della merce da un capo all’altro del mondo attraverso i colossi del web, che sono gli unici ad aver beneficiato delle nostre chiusure". Zanzini ribadisce il suo appello: "Ora più che mai ci serve il sostegno di tutti per rendere le chiusure solo un brutto ricordo e per ripartire di slancio verso un’estate di lavoro e rilancio. Ricominciamo a passeggiare, a fare shopping, a vivere la normalità”.