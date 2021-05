Pedalata di fine anno: studenti in cargo bike da Viserba fino a Piazza Kennedy

Attualità

Rimini

| 14:40 - 20 Maggio 2021

City Changer Cargo Bike.

Partirà dall’istituto Einaudi-Molari di Viserba il prossimo martedì 25 maggio, alle ore 9.30, l’iniziativa denominata “In sella Ragazzi”, una pedalata di fine anno con gli allievi dell’istituto che raggiungeranno P.le Kennedy in cargo bike. Una proposta partita dall’Istituto Enaudi, su iniziativa dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Maria Rosa Pasini, che si inserisce nel progetto europeo Horizon 2020 “City Changer Cargo Bike”.



La proposta è rivolta alle scuole all'interno del programma Horizon 2020 a cui partecipa il Comune di Rimini in collaborazione con 20 partners europei, dalla Norvegia alla Grecia, dal Regno Unito alla Bulgaria. Il progetto Cccb infatti offre a utenti privati, pubblici e commerciali l'opportunità di conoscere e utilizzare le Cargo Bike e tramite lo studio e la sperimentazione delle migliori pratiche già attuate in Europa, mira a migliorare la fruizione degli spazi pubblici e a ridurre la congestione del traffico, grazie al coinvolgimento dei cittadini.



“L'iniziativa, partita dall’Istituto Einaudi e colta con entusiasmo dall’amministrazione comunale, mira a promuovere tra gli studenti opzioni di trasporto green accessibili a tutti - afferma Roberta Frisoni, Assessore alla Mobilità - contribuendo a pubblicizzare l'uso delle cargo bike per gite giornaliere e per il trasporto delle merci, azioni strategiche inserite nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Rimini. La promozione dell’uso di soluzioni di trasporto, come le cargo bike, utili e accessibili anche a chi ha difficoltà motorie, è un modo per diffondere nelle scuole e nelle giovani generazioni una nuova cultura della mobilità e dell'inclusività”



Tra le azioni intraprese finora, oltre alle edizioni 2019 e 2020 della 'Cargo Bike Parade' e agli eventi per le scuole 'Prova una Cargo Bike', c’è il noleggio gratuito per 15 gg di tre tipi di Cargo Bike presso la Velostazione di Rimini: una per trasporto bambini, una per trasporto merci e una per il trasporto di persone diversamente abili, tutte le informazioni su: www.bikeparkrimini.it