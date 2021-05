Archiviata con soddisfazione l'edizione 2021 Challenge Riccione, tutti i numeri della manifestazione

Sport

Riccione

| 14:33 - 20 Maggio 2021

Challenge Riccione 2021.



Challenge Riccione 2021 è stato un enorme successo: così gli organizzatori in una nota, con il ringraziamento a "a tutti i partner che hanno creduto in noi, al territorio, ai volontari e a tuttel le associazioni" che hanno supportato l'organizzazione.



I numeri della gara: 495 Iscritti al IIITriathlon Sprint Citta’ Di Riccione, 200 Al Duathlon Junior, 900 Al Challenge Riccione Half Distance, 65 Pro In Gara Nel Challenge Riccione Half Distance



I numeri dell’organizzazione: Oltre 700 volontari sui due giorni, servite 1.800 lunch box dall’Hotel Corallo



Forze dell’ordine coinvolte: Questura e Prefettura di Rimini, Polizia Municipale di Riccione, Coriano, Misano Adriatico e Rimini, Polizia Stradale Sez. Rimini, Reparto Acquatico della Polizia di Stato, Guarda di Finanza, Capitaneria di Porto di Rimini, Carabinieri, Polizia Civile e Gendarmeria di Stato della Repubblica di San Marino.



I numeri dell’indotto (approssimativamente calcolati e comunque su un evento a porte chiuse e senza pubblico) 3.600 persone a Riccione in un weekend, 3.000 posti di hotel riservati, 6.000 pasti consumati negli esercizi di ristorazione



I numeri della comunicazione (6-12 maggio) 22.500 utenti unici sul sito, 35.000 sessioni di visualizzazione, 91 post sulla pagina FB nel weekend di gara (venerdì-lunedì), 29.500 visualizzazioni della pagina FB, 119.400 coperture dei post, 63.500 interazioni con i post pubblicati, 515 nuovi follower sulla pagina FB, 700 nuovi follower sul profilo Instagram.



I numeri di PromHotel: 510 persone accolte, 302 camere riservate, 1.120 presenze. Consegna pacco gara garantito in hotel per tutti coloro che hanno prenotato tramite Promhotels Riccione.