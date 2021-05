Sport

Rimini

14:32 - 20 Maggio 2021

Il coach Massimo Bernardi (foto De Luigi).

RivieraBanca Basket Rimini comunica che Coach Massimo Bernardi è risultato positivo a tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il coach biancorosso, a cui rivolgiamo i più sinceri auguri di pronta guarigione nella speranza di rivederlo presto in panchina, resterà in quarantena. La squadra continuerà ad essere condotta da Simone Brugè anche in Gara 3 dei quarti di finale playoff contro JuVi Cremona 1952, in programma venerdì sera alle ore 20 alPalasport "Mario Radi