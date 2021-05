Cattolica, torna servizio noleggio monopattini anche per estate 2021

Attualità

Cattolica

14:12 - 20 Maggio 2021



Riparte a Cattolica il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, con la possibilità, terminato l'uso, di poter lasciare il monopattino senza riportarlo indietro. Questa mattina (giovedì 20 maggio) sono “sbarcati” in città i primi mezzi dei 150 che la Lime Technology, società individuata tramite avviso pubblico, ha iniziato a distribuire sul territorio cittadino. “Siamo estremamente soddisfatti di poter ampliare il nostro servizio nella città di Cattolica. Faremo il nostro meglio per garantire eccellenza operativa a vantaggio dei cittadini e dei fruitori”, ha commentato Arrigo Cirio, responsabile operativo di Lime per il Nord Italia. La società garantirà il servizio sino al mese di marzo 2022, con tariffe di noleggio pari a 0,45 centesimi per lo sblocco e 0,14 euro al minuto. Previsti anche piani di abbonamento consultabili attraverso l’App del gestore. “Siamo stati il primo Comune in Italia – ha commentato il Sindaco Mariano Gennari – ad avviare la sperimentazione della micromobilità elettrica e continuiamo a dare la possibilità a cittadini e turisti di circolare in città con questi nuovi mezzi. Una scelta sostenibile che va a beneficio anche dell’ambiente”.