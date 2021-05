Al via demolizione palestra di viale Ionio a Riccione. Sarà ricostruita per inizio 2022

Attualità

Riccione

| 13:41 - 20 Maggio 2021

I lavori di demolizione della palestra.



Sono iniziati questa mattina (giovedì 20 maggio), a Riccione, i lavori di demolizione della palestra di viale Ionio. L'intervento durerà 10 giorni e il 15 giugno si aprirà il cantiere della ricostruzione. Le tempistiche individuate sono 300 giorni: la palestra sarà pronta quindi entro i primi mesi del 2022. Sarà una struttura a basso impatto ambientale, per la quale è stato previsto un investimento complessivo di 1 milione e 175.000 euro. Il nuovo edificio sarà completamente rinnovata dal punto di vista dell’altezza, dell’impiantistica strutturale, dell'adeguamento sismico e degli standard di prestazione. Avrà pareti rivestite interamente in legno, un’altezza uniforme di 7 metri, rispetto al corpo attuale, che consta di altezze differenti per una superficie di 500 mtq. Avrà il termo cappotto esterno e negli spogliatoi con nuovi impianti di illuminazione e riscaldamento idonei a garantire una buona coibentazione e risparmio energetico.