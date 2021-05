Coriano, si amplia l'orario di apertura della Biblioteca comunale

Attualità

Coriano

| 12:21 - 20 Maggio 2021

Il Sindaco Spinelli e l'assessore Santoni in biblioteca.

Il nuovo decreto del sindaco di Coriano amplia ulteriormente l'apertura della biblioteca comunale. Dal 24 maggio infatti, la Battarra osserverà il seguente orario: lunedì 08,30-12,30; martedì 14,00-19,00; mercoledì 14,00-19,00; sabato 08,30-12,30.

Domenica Spinelli sindaco di Coriano: "Di pari passo con la diminuzione dei contagi abbiamo individuato due giornate di apertura ulteriori nonché predisposto gli atti per concedere nuovamente il prestito in presenza, l'accesso contingentato degli utenti allo scaffale, alla Saletta prime letture per i più piccini e alle sale studio previa prenotazione."

Giulia Santoni assessore alle politiche giovanili: "Con l'arrivo della bella stagione le iniziative della biblioteca saranno trasferite all'esterno, mentre in autunno inaugureremo la nuova sala polivalente adiacente."