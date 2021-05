Riminiwellness da luglio a settembre, nuove date per la manifestazione

Eventi

20 Maggio 2021

Una precedente edizione di Riminiwellness.

L'estate 2021 dura qualche giorno in più grazie all'appuntamento con RiminiWellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere. L'evento cardine per migliaia di appassionati, sportivi e operatori professionali del vivere bene e dello stare in forma rilancia nuove date per un ritorno tanto atteso: dal 24 al 26 settembre alla Fiera di Rimini.



E apre a una stagione internazionale intensa per la Sport & Leisure Division di Italian Exhibition Group. A seguire, grazie alle recenti azioni di sviluppo del Gruppo, l'autunno vedrà IEG impegnata dal 28 al 30 ottobre nelle svolgimento degli eventi acquisiti, il Dubai Muscle Show e Dubai Active al Dubai World Trade Center. Dal 25 al 27 novembre sarà la volta del nuovo Active & Sport Expo di Leon, Messico, evento nato dalla prestigiosa joint venture con la Deutsche Messe di Hannover e finalizzata al lancio di nuovi eventi di settore in America latina.

RiminiWellness si sposta dunque dall'annunciato mese di luglio a quello di settembre in una fascia temporale di fiducia e sicurezza sanitaria a livello globale, anche con la ripresa decisiva della mobilità internazionale, indispensabile per l'organizzazione dei grandi eventi fieristici in presenza.

Le nuove date di RiminiWellness, scelte da IEG di concerto con i protagonisti del business di comparto, rispondono alla volontà di individuare un orizzonte che consenta di accogliere un pubblico energico, coinvolto e dinamico con un'offerta in linea con l'alto livello qualitativo e di partecipazione di una manifestazione che da oltre 15 anni porta sulla Riviera Romagnola i più alti standard e le tendenze d'avanguardia del benessere in movimento, promuovendo su scala mondiale gli straordinari valori sociali del vivere sani, grazie alla presenza dei più importanti player mondiali.

RiminiWellness 2021 torna con le occasioni di divertimento per gli sportivi nell'area FUN e di business matching per gli operatori professionali in Pro.Fit, ma anche con gli attesi focus specialistici di RiabiliTec, Pliates Junction, RiminiSteel e FoodWell Expo.

A rafforzamento del clima di fiducia sul fronte sanitario, si uniscono le misure e le azioni dirette di Italian Exhibition Group volte a favorire una visitazione sicura e positiva, che trovano riscontro nella garanzia del protocollo interno di #Safebusiness, nelle best practice di pulizia delle strutture certificate dall'accreditamento GBAC STAR e nel valore aggiunto dato dall'eterogeneità degli spazi espositivi della Fiera di Rimini, che consentono a IEG e RiminiWellness di adottare un approccio organizzativo flessibile e deciso a sfruttare la moltitudine di aree indoor e outdoor del quartiere.