Boxe, sabato di grande pugilato a Rimini in diretta su Youtube

Sport

Rimini

| 10:37 - 20 Maggio 2021

Immagine di repertorio.

Giusto il tempo di sistemare alcune cose dopo il Campionato regionale gym boxe organizzato dall'Associazione Ring Side sabato scorso - che ha visto la partecipazione di oltre 100 amatori provenienti da tutta le Regione - e le luci tornano ad accendersi sul ring del Ring Side di Rimini. L'appuntamento è per sabato 22 maggio a partire dalle ore 18 con la riunione di pugilato che prevede 8 incontri di dilettanti e l'incontro professionistico dei superleggeri tra il pugile di casa Nicolò Amore e Ettore Sergio della Second Out di Reggio Emilia.

Amore, al Ring Side sin dal suo esordio, (record da dilettante 22+, 7=, 12-) è al suo secondo match da professionista dopo aver battuto ai punti Antonio Casali a Rozzano a dicembre scorso. Pugile dalle spiccate qualità tecniche, il team del Ring Side punta molto su Amore, cercando di farlo crescere nel ranking al fine di fargli disputare il Titolo d'Italia, magari proprio a Rimini. Tra i match dei dilettanti, tra gli altri, combatteranno i promettenti Alessandro Pesaresi (Boxe Santarcangelo), campione junior del Torneo Italia e Cristian Karol Harpula (Polisportiva Riccione) campione italiano schoolboys e vincitore da junior del Torneo Italia.



Per ovviare all'assenza di pubblico ed accontentare gli appassionati, la manifestazione sarà interamente trasmessa in live streaming sul canale youTube del Ring Side dalle ore 18