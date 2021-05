Giro d'Italia: arrivo a Bagno di Romagna, tappa 'Bartali' 

Sport

Bagno di Romagna

| 16:50 - 19 Maggio 2021

Il Giro d'Italia ritorna in Emilia-Romagna il 20 e il 21 maggio con la Siena-Bagno di Romagna, la 'Tappa Bartali', e la Ravenna-Verona, nel segno di Dante. Un ritorno tra la natura del Parco delle Foreste Casentinesi in provincia di Forlì-Cesena e la grande pianura tra terra e mare che sconfina nel Parco del Delta del Po, tra Ravennate e Ferrarese. Con la dodicesima e la tredicesima tappa si completa l'avventura iniziata con Piacenza- Sestola, attraverso le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e poi proseguita con la quinta Modena-Cattolica: un percorso quasi interamente lungo la via Emilia tra Bologna e Rimini. "Sono certo - dice il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - che anche queste due tappe non mancheranno di farci vivere quelle emozioni che solo lo sport sa regalare. Dopo mesi difficilissimi, cominciamo a vedere l'inizio di un sia pur graduale ritorno alla normalità. Con senso di responsabilità e senza abbassare la guardia, ma allo stesso tempo con fiducia e speranza, guardando ai tanti segnali di ripartenza di questi giorni, grazie anche al ritmo della campagna vaccinale".



La Siena-Bagno di Romagna sarà l'occasione per ricordare Bartali, ma anche Alfredo Martini (morto nel 2014), uno dei padri del ciclismo italiano, a lungo ct della Nazionale a 100 anni della nascita, passando davanti alla sua casa di Sesto Fiorentino. Una tappa da 212 km con 3.700 metri di dislivello. Da Siena, attraverso il Chianti fino a Firenze. E poi da qui un percorso che si inerpica attraverso una serie di salite: Monte Morello (pendenze oltre il 15%), il Passo della Consuma (media attorno al 6%), il Passo della Calla (media attorno al 5%) e infine in provincia di Forlì-Cesena il Passo del Carnaio con pendenze fino al 14%. Segue quindi la discesa anch'essa impegnativa fino ai 5 km all'arrivo.