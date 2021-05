Nuova Marecchiese: no definitivo a nuovo tracciato e niente fondi dal Recovery Plan

Attualità

Rimini

| 16:47 - 19 Maggio 2021

Strada Marecchiese.

Incontro in videoconferenza questa mattina (mercoledì 19 maggio) tra l'assessore regionale Andrea Corsini, i rappresentanti di Anas, Provincia di Rimini e dei comuni della Valmarecchia, sul tema viabilità e strada Marecchiese. In una nota il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi sottolinea il "clima di grande collaborazione" e il fatto che punto fermo sia la condivisione del protocollo sottoscritto il 26 febbraio. E' stata ribadita l'impossibilità di programmare una nuova strada alternativa alla Marecchiese, mentre per gli interventi sul tracciato esistente non potranno essere utilizzati i fondi del Recovery Plan, ma si attingerà alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione Fsc per le arterie provinciali, risorse utilizzabili anche per la Strada Provinciale 14 e per la bretella di collegamento della Marecchiese con la E-45. Anas valuterà la fattibilità dell’anticipazione dei tempi di progettazione degli interventi puntuali, attraverso la stipula di una convenzione con gli enti territoriali, con oneri a carico dei Comuni interessati e la partecipazione della Provincia come ente di coordinamento.