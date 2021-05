Virtual Run: questa volta Le Befane ti fa correre (o camminare)

| 16:23 - 19 Maggio 2021

Aria aperta, sport e divertimento. Le Befane Shopping Centre di Rimini invita tutti a partecipare a Le Befane Virtual Run, la prima corsa virtuale da fare dove, quando è con chi si desidera.

L’iniziativa è dedicata a tutti i possessori di Be-Fan Card, la fidelity card de Le Befane che si può sottoscrivere facilmente e velocemente all'Infopoint del centro commerciale e mette in palio un pacco gara dedicato e Gift Card da 10 euro.



Ecco tutti i passi per partecipare all'iniziativa.

1) Scarica l’applicazione Pacer

2) Iscriviti al gruppo Le Befane Virtual Run

3) Dal 17 maggio 2021 vieni a ritirare il kit (pacco gara) contenente una borraccia e la t-shirt dedicata alla Virtual Run. Ne verrà consegnato uno a persona, e solo a chi si è iscritto al gruppo. Il ritiro del kit avviene presso l’infopoint del centro commerciale (fino ad esaurimento scorte).



E adesso, mettiti in moto! Dal 22 maggio all'8 giugno corri o cammina la tua personale Virtual Run e divertiti a percorrere 5km dove vuoi e con chi vuoi. Scatta una foto e condividila sui social (post, stories...) con l’hashtag #lebefanevirtualrun.



E poi, dal 22 maggio al 10 giugno 2021 passa a ritirare la tua Gift Card da 10 Euro all'Infopoint de Le Befane Shopping Centre: basta mostrare la foto postata! Al massimo verrà distribuita n.1 Gift Card a persona.