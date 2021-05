Portato via in elicottero dopo che 'un palo di ferro' gli cade in testa

Cronaca

Coriano

| 16:08 - 19 Maggio 2021

I carabinieri sul luogo dell'incidente sul lavoro.



Incidente sul lavoro questo pomeriggio (mercoledì 19 maggio) in via Petrarca, all'altezza del civico 28, nella zona industriale di Cerasolo di Coriano, in una ditta che si occupa di lavorazione del metallo. Un cinquantenne di nazionalità cinese è stato soccorso dal personale del 118 per un trauma alla testa subito a causa della caduta di un palo di ferro. La dinamica dell'incidente sul lavoro è al vaglio del personale dei Carabinieri di Riccione. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 15.30: sul posto sono giunti un’ambulanza e l'elisoccorso, atterrato a poche decine di metri dal luogo dell'incidente.