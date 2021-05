Muore per un malore improvviso Pasquale Balzano, ex gestore del bar Tricheco

Attualità

Rimini

| 15:46 - 19 Maggio 2021

Pasquale Balzano (foto dal Facebook di Gianni Indino).



Un malore improvviso ha strappato Pasquale Balzano, ex storico titolare del bar Tricheco di Rimini, all'affetto dei suoi cari e dei suoi amici. L'uomo, 75 anni, è deceduto ieri (martedì 18 maggio). Pasquale, per gli amici Pat, gestiva assieme al socio Riccardo Betti il bar posto all'angolo di piazza Malatesta, che il comune di Rimini aveva fatto demolire nell'aprile 2018, in quanto il manufatto era ritenuto dalla Soprintendenza un abuso edilizio insanabile in quanto in un'area di interesse archeologico. Balzano aveva gestito il bar per 37 anni, dal 1981 al 2018, ed è stato proprietario della pizzeria Rusticana a Viserba, uno dei primi locali a offrire il servizio karaoke ai propri clienti. A ricordare Balzano anche il presidente della Confcommercio Rimini, Gianni Indino, che scrive: "Le brutte notizie si susseguono, ci ha lasciato un amico, una bella persona e un grande uomo".