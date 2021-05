Calano i casi attivi nel riminese (-230), i dati per Comune

Attualità

Rimini

| 15:38 - 19 Maggio 2021

Coronavirus l'aggiornamento.



La settimana 10-16 maggio in provincia di Rimini fa registrare un calo dei casi attivi, da 1085 a 855, e dei nuovi casi, da 334 a 281. Solo sei comuni fanno registrare in sette giorni un numero di casi superiore al 9, mentre sul fronte casi attivi migliora la situazione di Santarcangelo e Novafeltria, che scendono a 38, partendo rispettivamente da 91 a 64.



Nelle due città i nuovi casi sono stati, rispettivamente, 9 e 5. I comuni con più casi attivi sono quindi Rimini, Riccione, Bellaria. In provincia di Rimini solo due comuni Covid Free, Maiolo e Mondaino; un solo caso a Gemmano, Casteldelci, Pennabilli e Talamello.



NUOVI CASI (i comuni con più di 9 nuovi casi): Rimini (145), Riccione (23), Bellaria Igea-Marina (15), Misano Adriatico (13), Coriano (10), Verucchio (11).



CASI ATTIVI (i comuni con più di 9 casi attivi): Bellaria Igea-Marina (40), Cattolica (31), Coriano (24), Misano Adriatico (37), Montefiore Conca (21), Montescudo-Monte C. (17), Morciano di Romagna (14), Novafeltria (38), Poggio Torriana (20), Riccione (105), Rimini (386), San Clemente (10), San Giovanni in M. (27), San Leo (15), Santarcangelo di R. (38), Verucchio (20).